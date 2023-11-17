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Медведев попадет на Джоковича в случае победы в группе Итогового турнира ATP

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Расклады ATP Finals 2023 перед заключительным игровым днем группового турнира.

В четверг прошли игры 3-го тура в Зеленой группе. По их итогам в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер и серб Новак Джокович. Синнер досрочно прошел в плей-офф после того, как Джокович упустил сет в игре с поляком Хубертом Хуркачем (7:6, 4:6, 6:1), а сам серб попал в топ-4 благодаря победе итальянца над датчанином Хольгером Руне (6:2, 5:7, 6:4).

Итоговое положение в Зеленой группе: 1. Янник Синнер — 3 победы — 0 поражений (сеты 6-2). 2. Новак Джокович — 2-1 (5-4). 3. Хольгер Руне — 1-2 (4-4). 4. Хуберт Хуркач — 0-1 (1-2), Стефанос Ципипас — 0-2 (0-4).

В Красной группе ранее стал известен первый полуфиналист — россиянин Даниил Медведев прошел в топ-4 после побед в двух сетах над соотечественником Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым. При этом Медведев не гарантировал себе первое место в квартете, на второе место в полуфинале претендуют испанец Карлос Алькарас и Зверев (немец имеет преимущество над Алькарасом по личной игре — 2-1), а Рублев лишился шанса на выход из группы.

Положение в Красной группе перед последним туром: 1. Даниил Медведев — 2-0 (4-0). 2. Александр Зверев — 1-1 (2-3). 3. Карлос Алькарас — 1-1 (3-2). 4. Андрей Рублев — 0-2 (0-4).

В пятницу, 17 ноября, сначала сыграют Медведев и Алькарас (время начала — в 16.30 мск), а затем Зверев и Рублев (23.00 мск).

Медведев выиграет группу, а Алькарас станет вторым:

— если Медведев обыграет Алькараса, а Рублев — Зверева (вне зависимости от счета);

— если Медведев уступит Алькарасу в трех сетах, а Зверев победит Рублева с любым счетом.

Медведев выиграет группу, а Зверев станет вторым:

— если Медведев обыграет Алькараса, а Зверев — Рублева (вне зависимости от счета).

Алькарас выиграет группу, а Медведев станет вторым:

— если Алькарас победит Медведева, а Рублев — Зверева (вне зависимости от счета, с учетом результата личного матча Алькараса и Медведева);

— если Алькарас победит Медведева в двух сетах, а Зверев — Рублева с любым счетом.

В полуфинале ATP Finals победитель Красной группы встретится со ставшим вторым в Зеленой группе — Джоковичем, а занявший второе место теннисист Красной группы выведет на победителя Зеоеной группы — Синнера.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Янник Синнер
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