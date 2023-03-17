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17 марта, 16:28

Ольховский заявил, что Тиафо любит играть на публику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Ролан Гаррос 1992 года Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе между Даниилом Медведевым и Фрэнсисом Тиафо.

«Хватит ли Медведеву сил в матче с Тиафо? Я думаю, что сил-то хватит, полагаю, что нога тоже должна быть более-менее в порядке. Дело в том, что не должна быть эта проблема хуже, чем была. Поэтому в последнем матче он двигался очень хорошо. Я надеюсь, что по движению в этом матче будет то же самое, но на самом деле Тиафо по движению очень опасный соперник и в Америке он играет очень хорошо. Тиафо любит играть на публику. У него на сегодняшний день нет стабильно высоких результатов. Но выбить 1-2 матча он может. Поэтому он всегда опасен. Именно этим и опасен, какой сегодня он покажет теннис», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

В матче четвертого круга против немца Александра Зверева Медведев повредил лодыжку.

Матч Медведев — Тиафо пройдет 18 марта.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10730987-olhovskij-o-matche-medvedeva-i-tiafo-frensis-lyubit-igrat-na-publiku-on-vsegda-opasen.html
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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