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17 марта, 14:20

Дмитриева — о Медведеве: «Он сейчас в хорошей форме, несмотря на небольшую травму»

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18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от матча Даниила Медведева и Фрэнсиса Тиафо в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Тиафо — очень мощный, быстрый, резкий и активный игрок. Он в хорошей форме. С такого типа игроками у Медведева всегда есть много вариантов тактических уловок, которые, может быть, незаметны зрителю, но очень неудобны для соперника — смена темпа, ритма. Сочетание мощи, силы и скорости с тонкостью теннисной игры — это очень любопытно. Будет интересный поединок. Я надеюсь, что все-таки Даниил выиграет. Мы все заметили, что он сейчас в хорошей форме, несмотря на то что у него небольшая травма. Если она не усугубилась после последнего матча, он должен быть в тонусе», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

В матче четвертого круга против немца Александра Зверева Медведев повредил лодыжку.

Матч полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Тиафо состоится 18 марта в 21.00 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
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