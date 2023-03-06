Ольховский считает, что Медведев может побить все рекорды российских теннисистов

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что россиянин Даниил Медведев способен превзойти все рекорды отечественных теннисистов в мужском одиночном разряде.

«Пока я не вижу причин, по которым он не сможет стать самым титулованным теннисистом на российском уровне. Даниил еще молод, у него есть достаточно времени, чтобы побить все наши рекорды. Сейчас он в прекрасной форме и является одним из лучших игроков мира. Что касается количества титулов, то здесь все относительно. Кто-то мечтает выиграть хотя бы один, кто-то подбирается к сотне, но в любом случае 18 побед — это отличное достижение, и я думаю, что Даниил на этом не остановится», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В 2022 году Медведев провел 15 недель в статусе первой ракетки мира. На данный момент он занимает седьмое место в рейтинге АТР. В этом сезоне россиянин стал победителем турниров в Роттердаме, Дохе и Дубае.