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Тарпищев рассказал, почему Карацев пропустит турнир ATP в Мюнхене

13:50
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему российский теннисист пропустит турнир ATP в Мюнхене.

«Аслану надо взять паузу и пропустить турнир, мы поговорили с его тренером, они приняли такое решение.

Понятно, что он на эмоциональном и игровом подъеме, у него идет игра, но надо отдохнуть. Если он будет играть с перегрузками, то больше потеряет, чем приобретет. Впереди важные турниры – «Ролан Гаррос» и Олимпиада», - цитирует Тарпищева ТАСС.

25 апреля Карацев проиграл в финале турнира в Белграде итальянцу Маттео Береттини со счетом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). До этого в полуфинале 27-летний теннисист одержал победу над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (7:5. 4:6, 6:4).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11244445

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