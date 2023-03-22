Ольховский поделился ожиданиями от выступления Медведева на турнире в Майами

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился своими ожиданиями от выступления россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерсе» в Майами.

«Медведев на самом деле в очень хорошей форме, и уверенность очень хорошая. Естественно, что он должен достаточно спокойно проходить что одного, что другого. А по сетке... Сетка хорошая у Медведева. Там Хуркач только в четвертьфинале... Посмотрим, дело в том, что Даниил сейчас очень уверенный и показывает хорошую игру», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».

Теннисный турнир в Майами проходит с 19 марта по 2 апреля.

Ранее в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Медведев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.