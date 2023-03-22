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Сегодня, 19:03

Кафельников высказался о форме Даниила Медведева

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил последние выступления и форму российского теннисиста Даниила Медведева.

«Никто принижает его заслуги, безусловно. Он где-то с середины, даже с начала февраля и по первую декаду марта побеждал! Ни я, ни кто-либо другой не будет принижать его успехи. Другое дело, как все это будет сейчас, начиная с апреля месяца, где Даниил будет выходить на свое нелюбимое покрытие. Там все будет проблематично. Если подготовится нормальным образом, если будет верить, что может удачно сыграть, то результаты наверняка будут. Не столь успешные, как у него были на его любимом быстром покрытии, но какие-то будут», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

В текущем сезоне Медведев стал победителем трех турниров. В финале турнира в Индиан-Уэллсе он потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.

На данный момент россиянин занимает пятое место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/22/20033245.shtml
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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