Ольховский назвал главных фаворитов «Мастерса» в Майами

Известный российский теннисист Андрей Ольховский назвал главных фаворитов стартующего «Мастерса» в Майами.

«Алькарас — один из главных фаворитов, конечно. Но есть еще Медведев, Синнер опасен. Он идет на Рублева в четвертьфинал. От Андрюхи ждем, конечно, хорошего выступления, чтобы у него вернулась уверенность, которая была. Для него сейчас психология важнее всего. Думаю, она и сказывается на результатах», — приводит слова Ольховского «Газета.ру».

Теннисный турнир в Майами проходит с 19 марта по 2 апреля.

Ранее в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.