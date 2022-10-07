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7 октября, 17:51

Ольховский не видит ничего страшного в поражении Хачанова от Джоковича на турнире в Астане

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира ATP 500 в Астане (4:6, 3:6).

«Я бы хотел отметить игру Джоковича, сейчас, конечно, у него есть преимущество в свежести перед своими соперниками. После пропуска двух турниров «Большого шлема» в этом году он хочет играть. Карен играл неплохо, но сделал много невынужденных ошибок, однако против Новака играть очень сложно. Он держит высокий темп, поэтому тут сложно не ошибаться. Ничего страшного в поражении от Джоковича нет, у Карена сейчас хорошая игра, поэтому будем смотреть дальше», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В полуфинале турнира сербский теннисист сыграет с победителем матча Роберто Баутиста Агут (Испания) — Даниил Медведев (Россия).

Источник: https://tass.ru/sport/15988719
Теннис
Андрей Ольховский
Карен Хачанов
Новак Джокович
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