Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в четвертьфинале турнира в Астане.
Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1.
4-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 21-й ракетки мира Баутиста Агута — ни одного эйса и двойной, и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира россиянин встретится в сербом Новаком Джоковичем.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:1, 6:1
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