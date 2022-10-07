Медведев сыграет с Джоковичем в полуфинале турнира в Астане

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в четвертьфинале турнира в Астане.

Матч продолжался 1 час 4 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1.

4-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету 21-й ракетки мира Баутиста Агута — ни одного эйса и двойной, и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинале турнира россиянин встретится в сербом Новаком Джоковичем.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:1, 6:1