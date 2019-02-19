Новак Джокович: "Я не думал об уходе из тенниса"

Сербский теннисист Новак Джокович сказал, что не думал об уходе из тенниса во время вынужденной паузы в карьере. Серб пропустил вторую половину сезона-2017, а в первой половине прошлого года выступал без особых успехов. Однако затем он выиграл Уимблдон и US Open, победил в "мастерсах" в Цинциннати и Шанхае и вернулся в лидеры рейтинга ATP. Накануне он был награжден премией Laureus как спортсмен года.

- Я не думал об уходе из тенниса, - цитирует Sky Sports Джоковича. - Мне не хватало чувства баланса. Мне понадобилось несколько месяцев, чтобы вернуться в равновесие. Данная награда отражает и символизирует этот путь. Он выглядит как сказочная история.