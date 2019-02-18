Джокович и Симона Байлз - спортсмены года по версии Laureus

Американка Симона Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Мировой академии спорта Laureus. Гимнастка в 2018 году завоевала четыре золотых, серебряную и бронзовую медаль на чемпионате мира и стала первой в истории обладательницей четырех побед на чемпионатах мира в многоборье.
The @LaureusSport World Sportswoman Of The Year Award goes to...@Simone_Biles 🤸♀️🤸♀️🤸♀️ #Laureus19 pic.twitter.com/v3YaozkxC1– #Laureus19 (@LaureusSport) 18 февраля 2019 г.
Помимо Байлз, на награду претендовали Симона Халеп (Румыния, теннис), Ангелик Кербер (Германия, теннис), Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт и сноуборд), Даниэла Риф (Швейцария, триатлон "Железный человек") и Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт).
Спортсменом года Laureus стал сербский теннисист Новак Джокович. В 2018 году на его счету победа в Уимблдонском турнире и US Open, а также в "Мастерсах" в Цинциннати и Шанхае. В ноябре он вернулся в лидеры рейтинга ATP.
"He said I'm done. I'm not playing tennis any more. He lost trust in himself."– #Laureus19 (@LaureusSport) 18 февраля 2019 г.
It was one incredible journey back from that point to reclaiming the number one in the world title.
What a 2018 it was for him.
The #Laureus19 World Sportsman of the Year is the great @DjokerNole. pic.twitter.com/cghbHWBgeS
С Джоковичем за титул соревновались Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Формула-1"), Леброн Джеймс (США, баскетбол), Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег), Кильян Мбаппе (Франция, футбол) и Лука Модрич (Хорватия, футбол).
Помимо титулов "спортсмен года" и "спортсменка года", на премии Laureus Sports Awards были разыграны следующие награды:
Команда года: сборная Франции (футбол)
Экстремальный спортсмен года: Хлоя Ким (США, сноуборд)
Прорыв года: Наоми Осака (Япония, теннис)
Камбэк года: Тайгер Вудс (США, гольф)
Паралимпиец года: Генриета Фаркашова (Словакия, горнолыжный спорт)
Спортивный дух: Линдси Вонн (США, горнолыжный спорт)
За заслуги: Арсен Венгер (Франция, футбол)
За особые достижения: Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег).
Момент года: Ся Боюй (Китай, скалолазание). 69-летний Ся Боюй, у которого нет обеих ног, первым покорил самую высокую гору мира Эверест со стороны Непала.