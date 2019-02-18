23:14 18 февраля | Теннис — ATP

Джокович и Симона Байлз - спортсмены года по версии Laureus

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Американка Симона Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Мировой академии спорта Laureus. Гимнастка в 2018 году завоевала четыре золотых, серебряную и бронзовую медаль на чемпионате мира и стала первой в истории обладательницей четырех побед на чемпионатах мира в многоборье.

Помимо Байлз, на награду претендовали Симона Халеп (Румыния, теннис), Ангелик Кербер (Германия, теннис), Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт и сноуборд), Даниэла Риф (Швейцария, триатлон "Железный человек") и Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт).

Спортсменом года Laureus стал сербский теннисист Новак Джокович. В 2018 году на его счету победа в Уимблдонском турнире и US Open, а также в "Мастерсах" в Цинциннати и Шанхае. В ноябре он вернулся в лидеры рейтинга ATP.


С Джоковичем за титул соревновались Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Формула-1"), Леброн Джеймс (США, баскетбол), Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег), Кильян Мбаппе (Франция, футбол) и Лука Модрич (Хорватия, футбол).

Помимо титулов "спортсмен года" и "спортсменка года", на премии Laureus Sports Awards были разыграны следующие награды: 

Команда года: сборная Франции (футбол)

Экстремальный спортсмен года: Хлоя Ким (США, сноуборд)

Прорыв года: Наоми Осака (Япония, теннис)

Камбэк года: Тайгер Вудс (США, гольф)

Паралимпиец года: Генриета Фаркашова (Словакия, горнолыжный спорт)

Спортивный дух: Линдси Вонн (США, горнолыжный спорт)

За заслуги: Арсен Венгер (Франция, футбол)

За особые достижения: Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег). 

Момент года: Ся Боюй (Китай, скалолазание). 69-летний Ся Боюй, у которого нет обеих ног, первым покорил самую высокую гору мира Эверест со стороны Непала.

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