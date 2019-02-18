Джокович и Симона Байлз - спортсмены года по версии Laureus

Американка Симона Байлз названа лучшей спортсменкой года по версии Мировой академии спорта Laureus. Гимнастка в 2018 году завоевала четыре золотых, серебряную и бронзовую медаль на чемпионате мира и стала первой в истории обладательницей четырех побед на чемпионатах мира в многоборье.

Помимо Байлз, на награду претендовали Симона Халеп (Румыния, теннис), Ангелик Кербер (Германия, теннис), Эстер Ледецка (Чехия, горнолыжный спорт и сноуборд), Даниэла Риф (Швейцария, триатлон "Железный человек") и Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт).

Спортсменом года Laureus стал сербский теннисист Новак Джокович. В 2018 году на его счету победа в Уимблдонском турнире и US Open, а также в "Мастерсах" в Цинциннати и Шанхае. В ноябре он вернулся в лидеры рейтинга ATP.

"He said I'm done. I'm not playing tennis any more. He lost trust in himself."



It was one incredible journey back from that point to reclaiming the number one in the world title.



What a 2018 it was for him.



The #Laureus19 World Sportsman of the Year is the great @DjokerNole. pic.twitter.com/cghbHWBgeS – #Laureus19 (@LaureusSport) 18 февраля 2019 г.



С Джоковичем за титул соревновались Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Формула-1"), Леброн Джеймс (США, баскетбол), Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег), Кильян Мбаппе (Франция, футбол) и Лука Модрич (Хорватия, футбол).

Помимо титулов "спортсмен года" и "спортсменка года", на премии Laureus Sports Awards были разыграны следующие награды:

Команда года: сборная Франции (футбол)

Экстремальный спортсмен года: Хлоя Ким (США, сноуборд)

Прорыв года: Наоми Осака (Япония, теннис)

Камбэк года: Тайгер Вудс (США, гольф)

Паралимпиец года: Генриета Фаркашова (Словакия, горнолыжный спорт)

Спортивный дух: Линдси Вонн (США, горнолыжный спорт)

За заслуги: Арсен Венгер (Франция, футбол)

За особые достижения: Элиуд Кипчоге (Кения, марафонский бег).

Момент года: Ся Боюй (Китай, скалолазание). 69-летний Ся Боюй, у которого нет обеих ног, первым покорил самую высокую гору мира Эверест со стороны Непала.