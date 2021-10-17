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Норри обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

01:09
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Британский теннисист Кэмерон Норри в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. 26-летний британец сделал 4 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 7.

В финале Норри встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — Николоз Басилашвили (Грузия).

26-я ракетка мира в 2021 году выиграл первый и единственный трофей ATP на турнире в Лос-Кабос (Мексика).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кэмерон Норри (Великобритания, 21) — Григор Димитров (Болгария, 23) — 6:2, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора
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