Басилашвили победил Фритца и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:5), 6:3.

Поединок продолжался 1 час 43 минуты. 29-летний грузин сделал 3 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-пойнт из одного.

В финале турнира Басилашвили встретится с британцем Кэмероном Норри, который обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:4).

В текущем сезоне 36-я ракетка мира выиграл два турнира ATP — в Мюнхене и Дохе. Всего на его счету пять титулов.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 31) — Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — 7:6 (7:5), 6:3