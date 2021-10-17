Басилашвили победил Фритца и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
03:11
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Тэйлора Фритца со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Поединок продолжался 1 час 43 минуты. 29-летний грузин сделал 3 эйса и одну двойную ошибку, а также реализовал один брейк-пойнт из одного.
В финале турнира Басилашвили встретится с британцем Кэмероном Норри, который обыграл болгарина Григора Димитрова (6:2, 6:4).
В текущем сезоне 36-я ракетка мира выиграл два турнира ATP — в Мюнхене и Дохе. Всего на его счету пять титулов.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Тэйлор Фритц (США, 31) — Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — 7:6 (7:5), 6:3
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