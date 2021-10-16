Рублев и Карацев в финале турнира в Индиан-Уэллсе встретятся с Пирсом и Полашеком

Австралиец Джон Пирс и словак Филип Полашек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде обыграли бразильца Марсело Мело и Ивана Додига из Хорватии.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1). Победители сделали 5 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 8.

В финале турнира Пирс и Полашек встретятся с россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым.