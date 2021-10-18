Норри обыграл Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Кэмерон Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. 26-летний британец сделал один эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 29-летнего грузина две подачи навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для 26-й ракетки мира это второй титул в этом году и в карьере. Ранее он стал победителем турнира в Лос Кабос.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Кэмерон Норри (Великобритания, 21) — Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — 3:6, 6:4, 6:1