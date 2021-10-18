Норри обыграл Басилашвили в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Британский теннисист Кэмерон Норри в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл грузина Николоза Басилашвили со счетом 3:6, 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. 26-летний британец сделал один эйс и две двойные ошибки, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 29-летнего грузина две подачи навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Для 26-й ракетки мира это второй титул в этом году и в карьере. Ранее он стал победителем турнира в Лос Кабос.
The first British man to rule the desert in tournament history ??— ATP Tour (@atptour) October 18, 2021
?: @TennisTV | @cam_norrie | #BNPPO21pic.twitter.com/6rptUBHbtf
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Кэмерон Норри (Великобритания, 21) — Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — 3:6, 6:4, 6:1
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