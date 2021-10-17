Кафельников поблагодарил Рублева, Хачанова и Карацева за участие в Кубке Кремля
15:00
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что благодарен российским теннисистам, которые приняли решение сыграть на Кубке Кремля.
«В сложившейся ситуации у меня ничего, кроме как огромного уважения и благодарности к Андрею Рублеву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву и быть не может. Зрители Кубка Кремля с достоинством оценят ваш поступок, несмотря на усталость каждого», — написал Кафельников в Twitter.
15 октября от участия в турнире отказался Даниил Медведев. Он решил сняться из-за накопившейся усталости.
Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
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