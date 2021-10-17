Кафельников поблагодарил Рублева, Хачанова и Карацева за участие в Кубке Кремля

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников заявил, что благодарен российским теннисистам, которые приняли решение сыграть на Кубке Кремля.

«В сложившейся ситуации у меня ничего, кроме как огромного уважения и благодарности к Андрею Рублеву, Карену Хачанову, Аслану Карацеву и быть не может. Зрители Кубка Кремля с достоинством оценят ваш поступок, несмотря на усталость каждого», — написал Кафельников в Twitter.

В сложившейся ситуации,у меня ничего,кроме как огромного уважения и благодарности к Андрею @AndreyRublev97 ,Карену @karenkhachanov ,Аслану @AsKaratsev и быть не может?. Зрители «кубка Кремля» с достоинством оценят ваш поступок,несмотря на усталость каждого? — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 17, 2021

15 октября от участия в турнире отказался Даниил Медведев. Он решил сняться из-за накопившейся усталости.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.