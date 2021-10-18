Медведев сохранил второе место в обновленном рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) показала обновленный мировой рейтинг от 18 октября.

Лидером все также является серб Новак Джокович. Неизменными также остались теннисисты, занимающие со 2-го по 4-е места: Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев соответственно.

Россиянин Андрей Рублев опустился с 5-го места на 6-е. Аслан Карацев поднялся на 22-ю строчку, а Карен Хачанов опустился с 29-й на 31-ю.

Рейтинг ATP от 18 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11430 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9630

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 7995

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6930

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5635

5 (6). Андрей Рублев (Россия) — 5560

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4858

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3815

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615

10 (12) Хуберт Хуркач (Польша) — 3378

11 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3285...

22 (23). Аслан Карацев — 2154...

31 (29). Карен Хачанов (оба — Россия) — 1718