Нишикори не попадает на домашнюю Олимпиаду, ради него просят сделать исключение

Японский теннисист Кеи Нишикори рискует пропустить домашнюю Олимпиаду-2020 в Токио, сообщает Nikkan. Первая ракетка Японии, восьмая ракетка мира не выполнил норматив для участия в Играх. По правилам теннисист должен в течение четырех лет после последней Олимпиады сыграть как минимум три матча за сборную.

Из-за травмы Нишикори не был включен в состав сборной на Кубок Дэвиса, который впервые пройдет по новому формату. После Рио-2016 у него только одна игра в составе национальной команды — против Украины в сентябре 2016 года.

Федерация тенниса Японии просит сделать для Нишикори исключение, поскольку травма является одной из уважительных причин, ради которой можно сделать послабление в правилах.

Нишикори выиграл 12 титулов ATP, на его счету также бронза Игр-2016.