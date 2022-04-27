«Это был мой худший матч». Зверев высказался о поражении во втором круге турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение во втором круге турнира ATP 250 в Мюнхене датчанину Хольгеру Руне.

«Это было нечто ужасное, я даже не знаю, что сказать. Мне стыдно перед зрителями, мне стыдно перед организаторами турнира. Это был мой худший матч за последние пять, шесть, семь лет.

Это не вина моего тренера или физио, вся вина исключительно на мне. Этому нет никаких оправданий. Если ты ищешь оправдания после такого матча, ты не очень умный человек. Сегодня у меня совсем не работал форхенд. C такой игрой я проиграл бы кому угодно в основной сетке», — приводит слова Зверева сайт Eurosport.de.

25-летний теннисист, который занимает третье место в рейтинге ATP, проиграл 70-й ракетке мира со счетом 3:6, 2:6. Зверев не смог сделать ни одного эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.