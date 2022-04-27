Вердаско победил Куэваса и вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле
Испанский теннисист Фернандо Вердаско вышел в четвертьфинал турнира ATP в Эшториле (Португалия).
Во втором круге испанец обыграл уругвайца Пабло Куэваса — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале Вердаско встретится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 6) — Квон Сун Ву (Корея).
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания, LL) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 6:2, 6:3
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