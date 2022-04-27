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Сегодня, 21:41

Вердаско победил Куэваса и вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Испанский теннисист Фернандо Вердаско вышел в четвертьфинал турнира ATP в Эшториле (Португалия).

Во втором круге испанец обыграл уругвайца Пабло Куэваса — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Вердаско встретится с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 6) — Квон Сун Ву (Корея).

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фернандо Вердаско (Испания, LL) — Пабло Куэвас (Уругвай, Q) — 6:2, 6:3

Теннис
Фернандо Вердаско
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