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Сегодня, 21:16

Зверев после поражения в финале турнира в Мадриде: «Прямо сейчас Алькарас лучший теннисист в мире»

Зверев поделился впечатлениями от игры с Алькарасом в финале турнира в Мадриде
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в финале турнира в Мадриде (3:6, 1:6).

«Хочу поздравить Карлитоса. Прямо сейчас он лучший теннисист в мире. Для тенниса хорошо, что в нашем спорте появилась новая суперзвезда, которая выиграет множество турниров «Большого шлема», которая станет первым номером рейтинга. Я думаю Карлос выиграет этот турнир еще не один раз», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

Финальный матч продолжался 1 час и 4 минуты. Для 19-летнего Алькараса это пятый титул на турнирах ATP.

Теннис
Карлос Алькарас
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