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Алькарас после победы на турнире в Мадриде: «Это лучшая неделя в моей жизни»

Алькарас прокомментировал победу на турнире в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после победы над Александром Зверевым (6:3, 6:1) в финале турнира в Мадриде.

«Здорово выиграть у таких ребят. Сначала это были два лучших теннисиста в истории, а теперь третий номер рейтинга Зверев. Он превосходный игрок. Я бы сказал, что это лучшая неделя в моей жизни. Мне 19 лет, и именно это я считаю ключом, чтобы играть продолжительные и сложные матчи подряд. Физически я чувствую себя превосходно», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира в Мадриде Алькарас обыграл серба Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). На стадии 1/4 испанец выиграл Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3).

Для 19-летний теннисиста это пятый титул на турнирах ATP.

В 2022 году Алькарас лидирует в туре по одержанным победам — 28.

Теннис
Карлос Алькарас
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