Надаль вышел в полуфинал домашнего турнира в Барселоне
18:59
Испанец Рафаэль Надаль 23 апреля в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри — 6:1, 6:4.
Соперники провели на корте час и 35 минут.
В полуфинале турнира Надаль сыграет против победителя в паре Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:1, 6:4
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