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Надаль вышел в полуфинал домашнего турнира в Барселоне

18:59
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
Рафаэль Надаль. Фото Twitter
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Испанец Рафаэль Надаль 23 апреля в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания) в двух сетах обыграл британца Кэмерона Норри — 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте час и 35 минут.

В полуфинале турнира Надаль сыграет против победителя в паре Диего Шварцман (Аргентина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 6:1, 6:4

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