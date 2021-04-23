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Синнер объяснил, за счет чего удалось обыграть Рублева в четвертьфинале турнира в Барселоне

19:36
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Итальянский теннисист Янник Синнер 23 апреля в интервью официальному сайту АТР прокомментировал победу над Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания).

«Я стараюсь работать лучше и лучше с каждым матчем. Это был мой дебютный матч против Рублева, и кажется, что россиянин был уставшим, он провел в этом году уже немало встреч. Было непросто, я упустил три брейка при счете 5:5 во втором сете, но все равно довел дело до победы», — признался 19-летний Синнер.

В полуфинале турнира Синнер сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:3.

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