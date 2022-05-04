Хачанов и Рублев проиграли Хуркачу и Изнеру во втором круге парного турнира в Мадриде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в четвертьфинал парного мужского турнира ATP в Мадриде (Испания).

Во втором круге Хачанов и Рублев проиграли Хуберту Хуркачу и Джону Изнеру в двух сетах — 3:6, 4:6.

В четвертьфинале Хуркач и Изнер встретятся с победителями матча Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 1) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4