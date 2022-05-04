Хачанов и Рублев проиграли Хуркачу и Изнеру во втором круге парного турнира в Мадриде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в четвертьфинал парного мужского турнира ATP в Мадриде (Испания).
Во втором круге Хачанов и Рублев проиграли Хуберту Хуркачу и Джону Изнеру в двух сетах — 3:6, 4:6.
В четвертьфинале Хуркач и Изнер встретятся с победителями матча Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 1) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач/Джон Изнер (Польша/США) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
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