Котов сыграет с Монфисом в финале турнира в Стокгольме
Французский теннисист Гаэль Монфис победил серба Ласло Джере в полуфинале турнира ATP 250 в Стокгольме.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.
За титул Монфис поборется с россиянином Павлом Котовым, который вышел в свой первый в карьере финал ATP.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open
Призовой фонд 673 630 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Гаэль Монфис (Франция) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:2
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