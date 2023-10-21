Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:54

Котов сыграет с Монфисом в финале турнира в Стокгольме

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Французский теннисист Гаэль Монфис победил серба Ласло Джере в полуфинале турнира ATP 250 в Стокгольме.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут.

За титул Монфис поборется с россиянином Павлом Котовым, который вышел в свой первый в карьере финал ATP.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 673 630 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Гаэль Монфис (Франция) — Ласло Джере (Сербия) — 7:5, 6:2

Теннис
Гаэль Монфис
Павел Котов
0
Читайте также
Умер бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон
Нули «Рубина» и ЦСКА: выставка упущенных моментов и отмененных голов
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас проиграл Филсу в полуфинале турнира в Антверпене
Новости
RSS RSS
Все новости