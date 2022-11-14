Надаль: «Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от американца Тэйлора Фритца в стартовом матче Итогового турнира ATP (6:7 (3:7), 1:6).

«Мне нужно больше матчей, чтобы играть на таком уровне. Даже если я хорошо тренировался, без сомнения, намного лучше соревноваться. Это не идеальный турнир, и, вероятно, возвращаться после того, как пропустил какое-то время в туре, сложно. В этом турнире у меня все еще есть шанс. Но, конечно, я не в восторге от начала. Тот первый матч был очень важен для меня», — приводит Tennis 365 слова Надаля.

15 ноября испанец сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.