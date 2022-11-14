Фритц рассказал, за счет чего ему удалось обыграть Надаля в стартовом матче Итогового турнира

Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился эмоциями от победы над второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем в стартовом матче Итогового турнира ATP (7:6 (7:3), 6:1).

«Это великолепное чувство. Особенно для моих надежд на выход из группы это было действительно важно. Я вышел и провел отличный матч, и сейчас я счастлив.

Корт определенно быстрый. Это хорошо для моей подачи, для моего удара слева. На таком корте я могу сделать глубокий кросс в ответ на удар справа от Рафы, и ему будет сложнее сокрушить его. На более медленном покрытии он получает время на свой удар, и, вероятно, это не играет мне на руку. Так что я бы сказал, что именно это мне помогает хорошо играть против него", — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова американца.

15 ноября Фритц сыграет с норвежцем Каспером Руудом.