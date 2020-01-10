Надаль проиграл и не смог вывести Испанию в полуфинал ATP Cup. Все решится в матче парного разряда

Испанец Рафаэль Надаль проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в матче 1/4 финала ATP Cup — 4:6, 6:7 (3:7). Ранее испанец Роберто Баутиста Агут обыграл бельгийца Киммера Коппеянса — 6:1, 6:4.

Таким образом, в четвертьфинале между Испанией и Бельгией счет 1:1 и итог противостояния решится в матче парного разряда.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал (Сидней)

Бельгия — Испания

Давид Гоффен — Рафаэль Надаль — 6:4, 7:6 (7:3)

Киммер Коппеянс — Роберто Баутиста Агут — 1:6, 4:6