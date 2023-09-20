Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:12

Надаль признался, что хотел бы поработать тренером после окончания теннисной карьеры

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, видит ли он себя в роли тренера после окончания карьеры теннисиста.

«Почему бы и нет? Но я думаю, что это не станет основной частью моей жизни. Может быть, несколько недель я с кем-нибудь поработаю, почему бы попробовать... Я пришел из тенниса и спорта в целом, и спорт всегда будет частью моей жизни», — приводит Tennis Up to Date слова Надаля.

Испанец не принимал участие в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023. В начале июня он перенес операцию на подвздошно-поясничной мышце левой ноги.

37-летний Надаль является победителем 22 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Всего за карьеру он выиграл 92 титула в одиночном разряде.

Источник: https://tennisuptodate.com/atp/rafael-nadal-former-world-no-1-considering-coaching-options-as-his-illustrious-career-nears-its-conclusion
Теннис
Рафаэль Надаль
0
Читайте также
Лучшие арбитры России: они готовы судить матчи УЕФА прямо сейчас
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
В США встревожились из-за удара России «новым» оружием по украинскому самолету
Конгрессвумен США призвала Зеленского просить финансирование в костюме
Источник рассказал о проблемах авиации ВСУ из-за российских систем РЭБ
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев — о том, как сохранять позитив после поражений: «Я в поисках ответа на этот вопрос»
Новости
RSS RSS
Все новости