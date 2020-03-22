Надаль поблагодарил врачей, борющихся с коронавирусом, и назвал их героями

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сделал заявление по ситуации с коронавирусом. Он поблагодарил врачей, которые борются с пандемией.

— В первую очередь, я хотел бы извиниться, потому что я был вне социальных сетей на некоторое время, но это было непростое время для всех, — цитирует испанца официальный сайт АТР. — Я хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, медицинских работников, которые защищают нас, а также полицию, гражданскую и национальную гвардию, армию и всех, кто помогает нам чувствовать себя намного безопасности, тех, кто находится на первой линии огня. Именно они, которые больше всего рискуют заразиться этим вирусом, наши герои. Я хочу выразить вам свое восхищение. Спасибо вам всем. Также я хотел бы поддержать те семьи, которые пострадали. Тех, кто заразился и тех, кто потерял родственников из-за болезни. Трудно сказать что-то в это непростое время. Могу только сказать, что нам всем очень жаль, и мы верим, что как можно скорее сможем продолжить нашу жизнь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.