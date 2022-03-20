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Сегодня, 11:36

Чесноков назвал обидным поражение Рублева от Фритца в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полуфиналист Roland Garros-1989 Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от американца Тэйлора Фритца (5:7, 4:6) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Я разбит вдребезги от поражения Рублева. Андрей должен был побеждать, но Фритц обрел колоссальную форму. Если взять его матч против де Минора, то с такой игрой Рублев бы его разнес. Но здесь Тейлор нагнетал, давал темп. Просто небо и земля. Фритц играл потрясающе. Один из самых лучших матчей в карьере провел. Обидно за Андрея», — приводит «Чемпионат» слова Чеснокова.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Фритц сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4641267-chesnokov-obidno-za-rublyova-no-fritc-igral-potryasayusche.html
Теннис
Андрей Рублев
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