Хачанов проиграл Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде
12:02
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выиграть турнир ATP в Аделаиде (Австралия).
В финале россиянин уступил французу Гаэлю Монфису в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час и 19 минут, Хачанов сделал 4 эйса и добустил 1 двойную ошибку, Монфис подал навылет 6 раз и не допустил двойных ошибок.
Напомним, с 17 по 30 января в Австралии пройдет турнир «Большого шлема» Australian Open.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Гаэль Монфис (Франция, 1) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 6:4, 6:4
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю