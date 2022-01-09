Хачанов проиграл Монфису в финале турнира ATP в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выиграть турнир ATP в Аделаиде (Австралия).

В финале россиянин уступил французу Гаэлю Монфису в двух сетах — 4:6, 4:6. Встреча длилась 1 час и 19 минут, Хачанов сделал 4 эйса и добустил 1 двойную ошибку, Монфис подал навылет 6 раз и не допустил двойных ошибок.

Напомним, с 17 по 30 января в Австралии пройдет турнир «Большого шлема» Australian Open.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Гаэль Монфис (Франция, 1) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 6:4, 6:4