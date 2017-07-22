Надаль отказался ехать на турнир в Гамбурге

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не примет участия в турнире в Гамбурге, сообщает Tennis World со ссылкой на директора турнира Михаэля Штиха. Испанец отказался от wild card, которую ему предлагали организаторы. По словам Штиха, Надаль решил взять дополнительный отдых и с сожалением отметил, что, выиграв турнир в Германии, Надаль бы возглавил рейтинг ATP. На самом деле, теннисисту для этого было бы достаточно дойти до финала.

В эти дни Надаль проводит отпуск на Ибице. Вместо него wild card получил Максимилиан Мартерер.