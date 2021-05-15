Кафельников назвал обидным поражение Рублева на турнире в Риме

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от итальянца Лоренца Сонего в четвертьфинале турнира ATP в Риме (Италия) — 6:3, 4:6, 3:6.

«Безусловно, этот турнир важен, — сказал Кафельников «СЭ». — Это же серия «Мастерс», четвертьфинальный матч. У Андрея были шансы выйти в полуфинал. Очень обидно, конечно. Я рассчитывал, что он обыграет итальянца в двух сетах. Что произошло, то произошло, к сожалению. Почему так вышло? Матч игрался при сухой погоде, что даже предпочтительнее для Андрея. Итальянец во втором сете поймал кураж. А Андрей пропустил момент, когда нужно было сконцентрироваться и довести матч до логического завершения».

Кафельников также считает, что ситуация с мамой Андрея Рублева никак не могла отразиться на его игре. 14 мая 18-летняя теннисистка Елена Малых обвинила в избиении своего тренера Марину Марьенко.

«Могла ли как-то отразиться вчерашняя ситуация с мамой? Нет, конечно, нет! Она никак не могла сказаться. Оба теннисиста были в абсолютно равных условиях», — добавил Кафельников.

В полуфинале Сонего встретится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл грека Стефаноса Циципаса.

(Артем Бухаев)