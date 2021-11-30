Надаль не примет участие на ATP Cup в 2022 году

Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс отказались играть за Испанию на ATP Cup-2022, сообщает Marca.

По информации источника, теннисисты хотят продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Australian Open.

35-летний Надаль из-за травмы стопы не выходил на корт с августа 2021 года. Он планирует провести выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдет 16-18 декабря.

ATP Cup-2022 пройдет 1 января 2022 года в Сиднее.