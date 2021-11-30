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Надаль не примет участие на ATP Cup в 2022 году

22:11
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Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс отказались играть за Испанию на ATP Cup-2022, сообщает Marca.

По информации источника, теннисисты хотят продлить предсезонную подготовку, чтобы в оптимальном состоянии подойти к Australian Open.

35-летний Надаль из-за травмы стопы не выходил на корт с августа 2021 года. Он планирует провести выставочный турнир в Абу-Даби, который пройдет 16-18 декабря.

ATP Cup-2022 пройдет 1 января 2022 года в Сиднее.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/tenis/2021/11/30/61a6500be2704e81328b45b0.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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