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Сегодня, 18:34

Надаль может второй год подряд пропустить турнир в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль может второй год подряд пропустить турнир ATP 500 в Барселоне, сообщает AS.

По данным источника, с вероятностью 90 процентов Надаль не будет участвовать в турнире и предпочтет более продолжительную подготовку к «Ролан Гаррос». 36-летний спортсмен планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на «Мастерсах» в Мадриде (Испания) и Риме (Италия).

Надаль из-за мышечной травмы не выступал с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Теннис
Рафаэль Надаль
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