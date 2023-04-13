Ольховский объяснил, за счет чего Рублев обыграл Хачанова на турнире в Монте-Карло

Известный российский теннисный эксперт Андрей Ольховский подвел итог матча 1/8 финала турнира в Монте Карло между Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

«Скажу, что сложные были погодные условия. Мячик летал, не то, чтобы непредсказуемо, но и безветрия не было. Рублев лучше справился с погодными условиями, наверное, был лучше психологически подготовлен. Карену не хватило свободы действий и той игры, которую он показывал», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Встреча завершилась победой Рублева со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В четвертьфинале россиянин сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.