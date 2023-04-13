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Сегодня, 18:23

Ольховский объяснил, за счет чего Рублев обыграл Хачанова на турнире в Монте-Карло

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский теннисный эксперт Андрей Ольховский подвел итог матча 1/8 финала турнира в Монте Карло между Андреем Рублевым и Кареном Хачановым.

«Скажу, что сложные были погодные условия. Мячик летал, не то, чтобы непредсказуемо, но и безветрия не было. Рублев лучше справился с погодными условиями, наверное, был лучше психологически подготовлен. Карену не хватило свободы действий и той игры, которую он показывал», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Встреча завершилась победой Рублева со счетом 7:6 (7:4), 6:2. В четвертьфинале россиянин сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10795757-olhovskij-obyasnil-za-schet-chego-rublev-obygral-hachanova-na-turnire-v-monte-karlo.html
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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