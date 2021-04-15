Надаль менее чем за час разгромил Димитрова в 1/8 финала турнира в Монте-Карло
17:45
Испанский теннисист Рафаэль Надаль 15 апреля в 1/8 финала турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах разгромил болгарина Григора Димитрова — 6:1, 6:1.
Игра продлилась 57 минут.
Следующим соперником Надаля станет победитель в паре Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:1
Фабио Фоньини (Италия, 15) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 7:6 (7:1)
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