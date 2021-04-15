Надаль менее чем за час разгромил Димитрова в 1/8 финала турнира в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль 15 апреля в 1/8 финала турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах разгромил болгарина Григора Димитрова — 6:1, 6:1.

Игра продлилась 57 минут.

Следующим соперником Надаля станет победитель в паре Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 3) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:1

Фабио Фоньини (Италия, 15) — Филип Краинович (Сербия) — 6:2, 7:6 (7:1)