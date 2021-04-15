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Эванс — первый теннисист, который победил Джоковича в 2021 году

16:44
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Британский теннисист Дэниэл Эванс 15 апреля в матче 3-го круга турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5.

Для первой ракетки мира это дебютное поражение в новом сезоне, сообщает Twitter АТР 15 апреля.

На данный момент Эванс занимает 27-е место в рейтинге АТР.

Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.

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