Эванс — первый теннисист, который победил Джоковича в 2021 году
16:44
Британский теннисист Дэниэл Эванс 15 апреля в матче 3-го круга турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл серба Новака Джоковича — 6:4, 7:5.
Для первой ракетки мира это дебютное поражение в новом сезоне, сообщает Twitter АТР 15 апреля.
На данный момент Эванс занимает 27-е место в рейтинге АТР.
The first player to beat Novak Djokovic in 2021.— ATP Tour (@atptour) April 15, 2021
The biggest win of his career. pic.twitter.com/pHQu1wlC5v
Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен, который был сильнее немца Александра Зверева.
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