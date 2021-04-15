Джокович назвал поражение от Эванса своим худшим матчем за последние несколько лет

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поражение от британского теннисиста Дэниэла Эванса на турнире в Монте-Карло (4:6, 5:7).

«Если честно, я провел один из своих худших матчей за последние несколько лет. Не хочу умалять его победу, но я в целом ужасно чувствовал себя на корте. Ничего не получалось. Просто один из таких дней. Вчера я сыграл довольно хороший матч. Сегодня ощущения были совершенно противоположные.

Просто было очень, очень ветрено, трудно играть в подобных условиях против такого парня, как Эванс, он заставляет тебя двигаться. У него очень непредсказуемые удары. Он разобрал мою игру.

Поздравляю его, он заслужил победу. Он играл лучше, просто был более сосредоточен и качественнее действовал в решающие моменты», - цитирует Джоковича Metro.uk.

Для 33-летнего Джоковича это первое поражение в новом сезоне. Следующим соперником Эванса станет бельгиец Давид Гоффен.