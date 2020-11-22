Испанский теннисист Рафаэль Надаль подвел итоги поражения в полуфинале Итогового турнира ATP против Даниила Медведева.

«В начале игры соперник был лучше меня. Я с трудом удерживал подачу, но потом сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы.

Во втором сете случилась та же история, но к концу партии я уже играл чуть лучше Медведева. А при счете 5:4 он провел хороший гейм, а я — нет. Мой гейм был плохим. Вот и все. Но у меня была отличная возможность, которую я, к сожалению, упустил.

Медведев — большой молодец, он отлично играет. Желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Надаля АТР.