Медведев ломает традиции. Россиянин выносит Надаля

В финале Даниил встретится с чемпионом US Open-2020 Домиником Тимом

ATP Finals. Лондон. Мужчины. Полуфиналы



Даниил Медведев (Россия, 4) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 3:6, 7:6, 6:3



Доминик Тим (Австрия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7, 7:6

Даниил Медведев вышел в финал итогового турнира ATP, впервые в карьере обыграв вторую ракетку мира Рафаэля Надаля. Россиянин сумел отыграть у титулованного испанца сет и подачу на матч, а в третьем сете еще раз показал, что способен доминировать даже над представителями Большой тройки. В финале 24-летнего москвича ждет Доминик Тим, с которым у Медведева тоже есть свои счеты.

Затянувшаяся серия

Групповой этап итогового турнира ATP прошел предсказуемо, в топ-4 пробились первые четыре номера посева. А вот за выход в финал развернулась настоящая заруба. Новак Джокович и Доминик Тим выдали остросюжетный триллер: серб выгрыз сумасшедший тай-брейк во второй партии (12:10), а в третье вел со счетом 4:0. Казалось, что первая ракетка мира уверенно доведет дело по победы, но со следующего гейма австриец стал доставать абсолютно все мячи, дважды взял подачу Новака и выиграл решающий тай-брейк.

По схожему сценарию ровно год назад в Лондоне развернулась борьба Рафаэля Надаля и Даниила Медведева. Россиянин в том матче вел 5:1 в третьем сете, имел матчбол, но потом неожиданно расклеился и провалил концовку встречи. Это было уже третье подряд поражение Даниила от великого испанца за четыре месяца 2019-го. До этого они встречались в решающем матче «Мастерса» в Монреале (3:6, 0:6), где россиянин не смог справиться с сильными порывами ветра и знаменитом финале US Open-2019. Тогда Надаль вел 2:0 по сетам, но Медведев перестроил свою игру, стал больше рисковать у сетки и сумел догнать Рафу. В третьей партии сказался опыт соперника (6:4), хотя игра Медведева оставила очень приятные впечатления. А речь после финала обсуждалась чуть ли не больше, чем сам матч.

В этом году соперники встречались впервые. Надаль сыграл ограниченное количество турниров из-за пандемии и по сути выполнил главную задачу на сезон, в 13-й раз выиграв «Ролан Гаррос». Но и в Лондоне у Рафы мотивации было предостаточно, учитывая, что он ни разу в карьере не выигрывал ATP Finals. Он доказал это в победных матчах с Рублевым и Циципасом, но чтобы получить право взять реванш у Тима в финале, ему надо было пройти находящегося в своей лучшей форме Медведева.

No holding back from these guys early on ?



We could be in for a long night! ?@RafaelNadal | @DaniilMedwed | #NittoATPFinals pic.twitter.com/zx1L7DUppF — ATP Tour (@atptour) November 21, 2020

Вторая подача подвела

Как и в матче с Джоковичем россиянин решил сделать ставку на быстрый брейк и ему это почти удалось. Уже на второй подаче испанца у Даниила было целых три брейк-пойнта, но Рафа включался в самые нужные моменты, а победное очко в гейме выиграл красивейшим форхендом навылет.

Interesting bh smash by Medvedev and of course the Nadal FHDTL

(?TennisTV) pic.twitter.com/cXCUVLqNlu — tennis gifs ?? (@tennis_gifs) November 21, 2020

На своей же подаче у Даниила до поры до времени вообще не было никаких проблем. Он стабильно подавал первым мячом (100% - в первых трех геймах) и довольно легко взламывал оборону соперника уверенными действиями на задней линии. Но в восьмом гейме в игре Медведева наступило какое-то затмение. Он трижды не попал первым мячом, а вторая подача, которая так хорошо шла у нашего тенниса в Лондоне, не создавала никаких проблем оппоненту. Надаль совершенно неожиданно сделал брейк под ноль, по традиции этого матча помучился на своей подаче, а затем и взял сет. Даниил вновь допускал ошибки под давлением и пошел думать о своей неудачной игре на небольшой перерыв.

Повторение истории

Но Медведев не был бы самим собой, если бы не предпринял попытку изменить ход игры. Для уверенности он легко выиграл первую подачу, завершив гейм двумя эйса. А затем и железного испанца подвели нервы. Двойная на брейк-пойнте позволила россиянину захватить инициативу. Дальше Даниил, казалось бы, только наращивал преимущество и имел еще один брейк-пойнт при счете 4:1, но нереализовал его. Это дало психологическую уверенность Надалю, а Даниила на 15 минут как-будто подменили. Испанец сделал два брейка подряд, причем выигрывая ключевые мячи, когда Даниил, казалось бы уверенно завершал розыгрыши, после выхода к сетке. Этим парашютом можно долго наслаждаться.

Nadal anticipates the volley and lobs Medvedev. pic.twitter.com/Tn95eZBcVP — tennis gifs ?? (@tennis_gifs) November 21, 2020

При счете 5:4 Надаль вышел подавать на матч, но не тут то было. Несколько ошибок Рафы и отличный форхенд в исполнении Медведева позволили россиянину отыграться в критический момент матч, — 5:5. На своей подаче Даниил показал, что окончательно пришел в себя, но в следующем гейме Рафа не дал усомниться в себе. Так дело дошло до тай-брейка, где Даня выиграл два очень важных длинных розыгрыша при счете 1:1 и 6:4. Только так можно выигрывать партии у 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», когда он находится в отличной форме.

Turning up the heat ?



Breathtaking exchange between Medvedev & Nadal!#NittoATPFinals pic.twitter.com/wu3zpNAgAT — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

Браво, Даня

Перед третьим сетом нам напомнили, что на ATP Finals-2020 еще никому в одиночном разряде не удавалось выиграть матч, уступив в первой партии. Даниилу было по силам изменить эту статистику и прервать свою серию неудач в матчах с Надалем. И Медведев все для этого сделал, максимально усложнив жизнь Рафаэлю на его подаче и уверенно выигрывая свою. Но Рафа не дрогнул ни при 0:0 (у россиянина был один брейк-пойнт), ни при очень равной игре при счете 2:2. Но чувствовалось, что силы у теннисистов кончаются. А разница в возрасте в 10 лет должна была сыграть в пользу россиянина. При счете 3:3 на подаче Рафы вновь завязалась напряженная борьба. Медведев опять получил шанс на брейк, когда Надаль ошибся на бэкхенде. В следующем розыгрыше Даниил рискнул выйти к сетке и сделал смэш. Так он закончил матч с Джоковичем в начале недели. Теперь так открыл себе дорогу в финал.

На своей подаче россиянин закрепил успех, хотя и сделал двойную ошибку в самом начале (5:3), а уже в следующем гейме получил матчбол, который на этот раз удалось реализовать. На празднования победы эмоций уже не осталось.

FIRST #NittoATPFinals FINAL ?@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

Это большой успех Даниила во всех смыслах. После нелогичного поражения в первой партии, он пришел в себя, героически спасся во втором сете и оказался физически сильнее Надаля в третьем. Впереди остался всего один соперник — победитель US Open-2020 Доминик Тим, обыгравший россиянина в трех сетах в Нью-Йорке. Самое время взять еще один реванш.