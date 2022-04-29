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Сегодня, 07:37

На теннисном «мастерсе» в Мадриде будет работать робот-полицейский

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Организаторы теннисного турнира в Мадриде объявили о том, что в обеспечении безопасности соревнований участвует робопес по кличке Yellow.

Он может сопровождать игроков на корт и выносить мячи перед поединками и тренировками. При этом робот сам выявляет опасные ситуации, информируя о них людей-секьюрити. Всего к этому проекту на «мастерсе» в испанской столице привлечены 200 человек. Правда, пока автономность Yellow оставляет желать лучшего — во время экспериментальных выходов в квалификации турнира робопес сломался, и сотрудникам пришлось на руках эвакуировать его с корта.

Теннисный турнир в Мадриде славится своими экспериментами. Ранее здесь использовали синюю глину, а также приглашали вместо болбоев-волонтеров девушек из модельных агентств. Правда, ни один их этих экспериментов пока не оказался удачным.

Теннис
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