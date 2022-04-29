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Сегодня, 18:00

Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы за махинации при процедуре банкротства

Иван Шитик
Корреспондент
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Борис Беккер.
Фото Global Look Press

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер получил реальный тюремный срок. Он должен провести за решеткой 2,5 года, сообщает Sky Sports.

Немецкий теннисист, признанный банкротом в 2017 году, сохранил некоторые теннисные трофеи, которые представляют материальную ценность. Таким образом, Беккер избежал их продажи, но попал под обвинение в махинациях.

Суд в Лондоне, рассматривающий это дело, получил от обвинения 24 пункта, по которым теннисисту инкриминировали правонарушения. Рассмотрев дело, суд установил вину Беккера по четырем пунктам.

При этом, 54-летний экс-спортсмен имеет право обжаловать приговор.

Борис Беккер. Легенду тенниса судят за отказ продать свои трофеи в счет долга банку. Кошмар Бориса Беккера

Борис Беккер (теннис)
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