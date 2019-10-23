Монфис вышел во второй круг турнира в Вене

Француз Гаэль Монфис одержал победу над австрийцем Деннисом Новаком (2:6, 7:5, 6:3) в матче первого круга турнира ATP в Вене (Австрия). Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут.

В 1/8 финала турнира 33-летний Монфис сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, 4) — Деннис Новак (Австрия, WC) — 2:6, 7:5, 6:3