Монфис вышел во второй круг турнира в Вене
18:55
Француз Гаэль Монфис одержал победу над австрийцем Деннисом Новаком (2:6, 7:5, 6:3) в матче первого круга турнира ATP в Вене (Австрия). Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут.
В 1/8 финала турнира 33-летний Монфис сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, 4) — Деннис Новак (Австрия, WC) — 2:6, 7:5, 6:3
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