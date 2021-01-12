Мектич и Павич выиграли парный турнир в Анталье

Хорватские теннисист Никола Мектич и Мате Павич выиграли парный турнир АТР в Анталье (Турция). В финале они обыграли дуэт Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 6:2, 6:4.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 2) — 6:2, 6:4