Мектич и Павич выиграли парный турнир в Анталье
16:54
Хорватские теннисист Никола Мектич и Мате Павич выиграли парный турнир АТР в Анталье (Турция). В финале они обыграли дуэт Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 6:2, 6:4.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 2) — 6:2, 6:4
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