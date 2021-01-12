Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Мектич и Павич выиграли парный турнир в Анталье

16:54
Теги:

Хорватские теннисист Никола Мектич и Мате Павич выиграли парный турнир АТР в Анталье (Турция). В финале они обыграли дуэт Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия) — 6:2, 6:4.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Antalya Open

Призовой фонд 300 000 евро

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия, 1) — Иван Додиг/Филип Полашек (Хорватия/Словакия, 2) — 6:2, 6:4

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир