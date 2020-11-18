Медведев: «Я сейчас на подъеме»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей нынешней форме.

— В теннисе у всех бывают взлеты и падения, это же индивидуальный вид спорта, — приводит ASAP Sports слова Медведева. — Вот почему «Большая тройка» невероятна, они не проигрывают, даже будучи на спаде. У всех остальных бывают неудачные матчи, в том числе и у меня. Сейчас, после победы на турнире в Париже, я на подъеме. У меня отлично работает подача, я знаю, какой удар выбрать в той или иной ситуации. Здесь дело во многом в уверенности и энергии, которую я не могу объяснить. Надеюсь, научусь понимать это по ходу карьеры.

Ранее Медведев победил немца Александра Зверева (6:3, 6:4) в первом матче Итогового турнира ATP.