Медведев впервые вошел в топ-5 рейтинга ATP
Опубликована новая версия рейтинга АТР.
Лидерство в рейтинге сохранил серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер.
Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Цинциннати поднялся на пятое место. На девятом месте Карен Хачанов. Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся на 47-ю строчку.
Рейтинг АТР
19 августа
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 685 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6950
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4925
5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 4195.
6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4005
7 (5). Кеи Нисикори (Япония) — 4005
8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3455
9 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890
10 (11). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2575
47 (70). Андрей Рублев (Россия) — 1031